İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kararı Bağcılar Kaymakamlığı duyurdu.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kararı Bağcılar Kaymakamlığı duyurdu.
Yapılan duyuruda, yaya giriş-çıkışlarına kapatılan lokasyonlar, "Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi-Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi" olarak sıralandı.
Kaymakamlık yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.
Esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeden geçmek zorunda kalanlar yasaktan muaf tutuldu.
Video Haberler
- İmamoğlu: İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz
- CHP'li Ali Öztunç Meclis'te böyle haykırdı!
- Canlı yayında başına gelmeyen kalmadı
- Bunun adı açıkça siyasi fırsatçılıktır
- Polisten evde kal şarkısı
- Polisten zumba dersi
- TRT 2'nin yayınladığı Atatürk görüntüleri gündeme oturdu
- CHP'li Torun isyan etti: Bunu kabul etmek mümkün değil!
- Genç çift internet üzerinden düğün yaptı
- Polis kamera kaydını gösterdi, o ikna olmadı!