İstanbul'da AVM'lere klima yasağı

15 Mayıs 2020 Cuma, 09:23

İstanbul il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, önceki akşam Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplanarak İstanbul'daki AVM'lerde uyulması gereken kuralları karara bağladı.

Alışveriş merkezlerinde (AVM) klimalı havalandırmaya yasak geldi.

İlk etapta İstanbul'daki AVM'ler için uygulamaya giren yasakların ülke geneline yayılacağı ifade edildi. Çok sayıda insanın alışveriş yapacağı geniş alanlar yeni düzenlemeyle birlikte sadece yüzde 100 temiz hava yoluyla havalandırılacak.

CEZA KESİLECEK

Sözcü'nün haberine göre, yeni düzenlemelere uymayan AVM yönetimleri, mağazalar ve müşterilere 3 bin 150 lira ceza kesilecek. AVM'lere ilişkin kaygıların artması üzerine İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yaptığı toplantıda AVM'lerle ilgili bir dizi yeni karar aldı.

Alınan kararlara göre, İstanbul'daki tüm ilçelerdeki AVM'lerin kurallara uyup uymadıkları 5 kişilik komisyonla haftada en az bir kez denetlenecek.

ASANSÖRLER YASAK

Müşteriler AVM'lerdeki asansörleri kullanamayacak, sadece engelli ve benzeri zorunlu ihtiyacı olanlar binebilecek. Asansörde de kişiler arası mesafe 1 metre olacak. Müşteri sayısında yüzde 10 kuralı işleyecek. Örneğin, bin metrekarelik aktif müşteri kabul edebilecek bir AVM'ye aynı anda en fazla 100 müşteri alınabilecek. AVM'lerdeki yeme-içme bölümlerinde bulunan lokantalar mesafe şartı uygulanmak üzere sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Giriş ve çıkışlar tek yönden yapılacak. AVM'ye giren bir müşteri en fazla 3 saat içinde dışarı çıkmak zorunda kalacak.

YEŞİL YANMADAN İÇERİYE GİRMEK YASAK

AVM'lerde önlemleri değerlendiren Securitas Güvenlik Teknolojide Sorumlu Başkanı Emre Erdal, kullanılacak teknoloji ile AVM'lerde kuyruk ve yığılma gibi görüntülerin engellenebileceğini söyledi.

Tüm AVM'lerde elle ateş ölçmek yerine termal kameraların kullanılması gerektiğine işaret eden Erdal, içerideki kişi sayısının da kameralar yoluyla ölçülüp düzene sokulabileceğini bildirdi. Erdal, AVM girişlerinde tıpkı trafik ışıklarında olduğu gibi yeşil ve kırmızı lambalar olacağını, kırmızı ışık yeşile dönmeden içeri girilemeyeceğini anlattı.