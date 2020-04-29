İstanbul'da korkutan yangın!
İSTOÇ'ta bulunan bir işyerinde yangın çıktı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İSTOÇ'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın bir anda bütün tesisi kaplarken, gökyüzünü kapkara dumanlar sardı. Ekiplerin yangını kontrol etmek için müdahalesi devam ediyor.
İSTOÇ'ta bulunan Bağcılar Belediyesi'ne ait Ambalaj ve Kağıt Atık Geri Dönüşüm Tesisi'nde saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin bir anda tesisi kapladığını gören görevliler itfaiyeye haber verdi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Önce tesisin bahçesinde bulunan kağıt balyalarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangından ölen ya da yaralanan olmazken İtfaiye ekiplerinin yangını
kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
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