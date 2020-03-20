İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı yükseliyor: 21 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da saf alkolden ölenlerin sayısı 21’e ulaştı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 33 olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Saf alkolden Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih , Ataşehir, Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde Türkmenistan uyruklu 20 kişi hayatını kaybetti. 34 kişinin tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören Türkmenistan uyruklu 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. 33 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltındaydı. Dün akşam Esenler'de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli daha yakalanırken, gözaltında bulunan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.
Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.
Video Haberler
- Karantinadan kaçanlar tutuklanabilir
- Canını hiçe sayıp karantina altına alınan şehre girdi!
- Canlı yayında 3 kişiyi köpek kovaladı
- Yer: Sivas... Görenleri şaşkına çevirdiler
- Elazığ’daki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- Sağlık emekçileri Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
- Sağlık emekçileri balkonlarda alkışlandı
- Alevilere skandal ifadeler kullanan Fidan emniyette
- Uçakta tek başına uçtu... O anları kaydetti
- U2 grubunun solisti Bono’dan koronavirüs şarkısı