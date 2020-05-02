İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'un Silivri ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.
AKOM'un sağanak yağış uyarılarının ardından Silivri'de yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışın gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi Silivri'de trafiği olumsuz yönde etkiledi.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde seyir halinde olan bir kurye yağışın etkisiyle motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken bir yıldırım da sahile yakın noktaya düştü.
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