İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 22:45

AKOM'un sağanak yağış uyarılarının ardından Silivri'de yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışın gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi Silivri'de trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde seyir halinde olan bir kurye yağışın etkisiyle motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken bir yıldırım da sahile yakın noktaya düştü.