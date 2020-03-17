İstanbul'da toplu ulaşımda rekor düşüş
İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı korona salgını nedeniyle yüzde 44 seviyesine kadar düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), toplu ulaşımda pazar günü yaşanan yüzde 48’lik düşüşün ardından, mesai günü pazartesi verilerini açıkladı. Bir önceki pazartesiye göre toplu ulaşımı kullananların sayısında yüzde 44’lük bir düşüş yaşandı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, “İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı %44 seviyesine düşmüştür. Vatandaşlarımızı salgın hastalığa karşı verilen mücadelede resmî kurumların yönlendirmelerine riayet etmeleri konusunda bir kez daha uyarmak isteriz” dedi.
İBB'den edinilen veriye göre 9 Mart 2020 tarihinde toplu ulaşım 7 milyon 441 bin 316 kez kullanılırken, 16 Mart 2020 tarihinde 4 milyon 132 bin 368 kez kullanıldı. Haftanın ilk gününde ise İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü.
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