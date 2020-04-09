İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden alınabilecek

09 Nisan 2020 Perşembe, 14:24

Fotoğraf: İHA

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce PTT tarafından dağıtılacağı belirtilen ücretsiz maskeler, alınan yeni kararla birlikte, İstanbul’da eczaneler tarafından dağıtılacak.

SOKAĞA ÇIKAMAYAN VATANDAŞ MASKEYİ NASIL ALACAK?

Yapılan yeni açıklama akıllarda birçok soru işaretinin oluşmasına sebep oldu.

20-65 yaş aralığındaki yurttaşların alabileceği söylenen ücretsiz maskelere, sokağa çıkma yasağı olduğu için maske ihtiyacını karşılayamayacak 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin nasıl ulaşacağına dair açıklama yapılmadı.

7 GÜNDE 5 MASKEDEN, 10 GÜNDE 5 MASKEYE

Açıklamada ayrıca, kişi başına 10 günlük 5'er maske verileceği aktarıldı. Daha önce PTT'nin dağıtacağı maskelerin ise her hafta 5'er adet olacağı belirtilmişti.

İstanbul Eczacı Odası sürecin nasıl işleyeceğine dair beş madde paylaştı:

- Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

-Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.

- 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.

- Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

- Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.