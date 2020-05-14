İstanbul'daki hastanelere destek
Alman temizlik şirketi Kärcher, İstanbul’un en önemli hastanelerinden İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne 13 adet buharlı temizlik makinesini bağışladı.
Kärcher, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle önemi daha da artan hijyen ve temizlik ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak hedefiyle İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi (ÇAPA), Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne 13 adet buharlı temizlik makinesi bağışladı.
Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen yaptığı açıklamada, “Hijyen sadece içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde değil her zaman büyük önem taşıyor. Özellikle de hastaneler için… Biz de bu çerçevede İstanbul’da en çok hastanın tedavi gördüğü hastaneler arasında yer alan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 5 adet, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne 5 adet ve İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne 3 adet olmak üzere toplamda 13 buharlı temizleme makinesi bağışladık. Bağışımızın hastaneleri ve hastalara faydalı olmasını diliyoruz” diye konuştu.
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