İstanbul'u su tehlikesi bekliyor mu? Barajların doluluk oranı belli oldu

12 Nisan 2020 Pazar, 10:19

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %70,33 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajların dolulu oranıyla ilgili İSKİ'nin sosyal medya hesabandan şu açıklama yapıldı:

"11 Nisan 2020 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 824 bin 624 m³ 12 Nisan 2020 tarihi itibariyle İçme Suyu Kaynaklarımızın Doluluk Oranı: %70,33"



