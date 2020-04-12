İstanbul'u su tehlikesi bekliyor mu? Barajların doluluk oranı belli oldu
İSKİ verilerine göre 11 Nisan 2020 tarihinde İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 70,33'e yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %70,33 olarak ölçüldü.
İstanbul'a su sağlayan barajların dolulu oranıyla ilgili İSKİ'nin sosyal medya hesabandan şu açıklama yapıldı:
"11 Nisan 2020 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 824 bin 624 m³ 12 Nisan 2020 tarihi itibariyle İçme Suyu Kaynaklarımızın Doluluk Oranı: %70,33"
11 Nisan 2020 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 824 bin 624 m³— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) April 12, 2020
12 Nisan 2020 tarihi itibariyle İçme Suyu Kaynaklarımızın Doluluk Oranı: %70,33#iski #ibb #su #water #baraj #dam #water4all #İstanbul pic.twitter.com/iQ8OxGjPMJ
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