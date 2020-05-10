İşte en çok indirilen uygulamalar!

10 Mayıs 2020 Pazar, 14:24

Dünya genelindeki koronavirüs salgını ve insanların evlere kapanması sebebiyle indirilen uygulamalarda da bazı değişiklikler gözlemlendi. Bir analiz firmasının tahminlere dayalı olarak nisan ayının en çok indirilen 10 uygulamasını paylaştı.

Karantina sürecinde insanların akıllı telefonlarına indirdiği ve kullandığı uygulamalarda bazı değişiklikler yaşandı. Geçtiğimiz nisan ayında en çok indirilen uygulamalar arasına görüntülü konuşma uygulamaları girdi.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA ZOOM

Nisan 2020’de hem Google Play hem de App Store’da en çok indirilen uygulama ZOOM oldu. 131 milyon indirme alan uygulama, Nisan 2019’a göre 60 kat büyüme gösterdi. İndirmelerin yüzde 18,2’si Hindistan’dan, yüzde 14,3’ü ise ABD’den geldi.

TİKTOK İKİNCİ OLDU

Oyun olmayan uygulamalarda en çok indirilen ikinci uygulama TikTok oldu. TikTok, Nisan 2020 içerisinde 107 milyon kez indirildi ve bir sene içerisinde 2,5 kat büyüme yaşamış oldu. Uygulamanın en çok indirildiği ülke yüzde 22 ile Hindistan olurken, tıpkı ZOOM da olduğu Hindistan’ı yüzde 9,4 ile ABD takip etti.

Üçüncü sıradan itibaren App Store’da en çok indirilen diğer uygulamalar ise şöyle sıralandı;

Google Meet, Microsoft Teams, Netflix, Instagram, YouTube, Tax Report, Facebook ve Google Classroom. Google Play Store’da üçüncü sıradan itibaren en çok indirilen uygulamalar şöyle sıralandı; Facebook, WhatsApp, Aarogya Setu, Messenger, Instagram, Samsung Security Update, Telegram ve Likee.

ZOOM ve TikTok’un ardından en çok indirilen uygulamalar Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger oldu. Ayrıca Microsoft Teams de ilk kez bu listeye girmeyi başardı.