İşte İstanbul'da koronavirüs nedeniyle kapatma kararı alan AVM'ler
İstanbul'da bulunan Akasya, Akbatı, Akmerkez ve Armada salgını nedeniyle yönetim olarak geçici bir süre kapatma kararı aldı.
İstanbul'da bulunan Akasya, Akbatı, Akmerkez ve Armada salgını nedeniyle yönetim olarak geçici bir süre kapatma kararı aldı.
Kapatma kararının genişlemesi bekleniyor.
Kapatma kararı alan alışveriş merkezleri, resmi web sitelerinden konuyla ilgili bilgilendirme mesajları paylaştı.
İşte o paylaşım:
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