İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı. Teklifte işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanıyor.
Teklife göre Cumhurbaşkanı, işverenlerin fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL ödenecek.
15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve yasal olarak işsizlik maaşı alamayanlara da günlük 39.24 TL ödenecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağının, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunulduğu öğrenildi.
Teklifte yer alan diğer maddelere ise şöyle:
Salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde gelir kriterine bakılmaksızın ihtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti verilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılacak.
Aynı hak engelliler, çocuklar ve kadınlara da sağlanacak.
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