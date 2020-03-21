İtalya tüm ülkeleri geride bıraktı: Bir günde kaydedilen en yüksek ölüm!

21 Mart 2020 Cumartesi, 20:33

Yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği İtalya’da, son 24 saatte 6 bin 557 yeni vaka tespit edildiği ve 793 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölüm sayısının vakanın görüldüğü tüm ülkelerde bir günde kaydedilen en yüksek sayı olduğu öğrenildi. Böylece toplam 53 bin 578 vakanın görüldüğü İtalya'da ölü sayısı 4 bin 825'ye yükseldi.