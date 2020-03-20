İtalya'da bir günde kaydedilen en yüksek sayı!

20 Mart 2020 Cuma, 21:04

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı. Borrelli, ölü sayısının düne göre 627 kişi daha arttığını ve sayının 4 bin 32'ye yükseldiğini belirtti. Borrelli’nin bugün için açıkladığı 627 ölüm, İtalya'da 4 haftadır devam eden koronavirüs salgınında bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 37 bin 860'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların sayısının ise 47 bin 21 olduğunu açıkladı.

BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA KAYDEDİLDİ

Koronavirüsün kuzeyde ilk görüldüğü beldelerden olan Vo Eugenio’da iki gündür yeni vaka çıkmazken, bugün tekrar yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Basında yer alan diğer haberlerde de süpermarketlerin hafta sonu da açık kalacağı ancak hükümetin, halkın sokağa çıkmasına daha da kısıtlama getiren tedbirleri görüştüğü ifade edildi.