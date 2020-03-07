İtalya'da Demokratik Parti lideri Zigaretti koronavirüse yakalandı

07 Mart 2020 Cumartesi, 15:50

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesi Başkanı Zingaretti, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Zingaretti, Facebook'ta paylaştığı bir videoda "Bende de koronavirüs çıktı" ifadelerini kullandı ve kendisini evde karantinaya aldığını açıkladı. Haberi Twitter'dan da duyuran Zingaretti ayrıca, yakın çevresindeki kişilerin de test yaptırmak için hastaneye başvurduğun belirtti.

İtalya'da şimdiye kadar 4 bin 636 kişide koronavirüs tespit edildi. 197 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hükümet geçen hafta tüm okulların kapatılmasına karar vermişti.