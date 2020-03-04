İtalya'da futbol durdu
İtalya Serie A ve İtalya Kupası maçlar erteleniyor.
İtalya'da futbol koronavirüs yüzünden durma noktasına geldi.
Koronavirüs nedeni ile ertelenen Juventus - Milan karşılamasdan sonra, İtalya Kupası yarı finalindeki İnter - Napoli maçı ileri bir tarihe ertelendi.
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