İtalya'da futbol durdu

İtalya Serie A ve İtalya Kupası maçlar erteleniyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2020 Çarşamba, 15:06

İtalya'da futbol  koronavirüs yüzünden durma noktasına geldi.

Koronavirüs nedeni ile ertelenen Juventus - Milan karşılamasdan sonra, İtalya Kupası yarı finalindeki İnter - Napoli maçı ileri bir tarihe ertelendi.


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