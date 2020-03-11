İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor!

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

AA
11 Mart 2020 Çarşamba, 20:19

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