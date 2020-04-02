İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

02 Nisan 2020 Perşembe, 20:06

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

Çin'de Aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün görüldüğü vaka sayısı toplamda 900 bini, can kaybı da 50 bini aşarken, İtalya en fazla ölümün yaşandığı ülke olmayı sürdürüyor.

İtalya'da şu ana kadar 13 bin 915 kişi hayatını kaybetti. Johns Hopkins Üniversitesi'nin veritabanına göre, İtalya'yı 10 binden fazla can kaybıyla İspanya ve 5 bin 300 ölümle ABD takip ediyor.

İtalya, 110 bin 574 vaka sayısıyla dünyada ikinci sırada yer alıyor. İtalya'nın önünde 215 bini aşan vaka sayısıyla ABD geliyor. İspanya da 110 bin vaka ile üçüncü.

Covid-19 vakalarının Avrupa'da ilk hızlı yayılımının görüldüğü İtalya, üç haftadır ülke çapında karantina uyguluyor. Alınan önlemlerin ne ölçüde işe yaradığının anlaşılması için özellikle yeni ölüm ve yeni vaka sayılarındaki artış hızları yakından takip ediliyor.

İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, karantina tedbirlerinin işe yaradığını, salgın eğrisinde "plato" aşamasına gelindiğini söyledi. Brusaferro, "Plato aşamasına gelmek demek, zirveye (peak) ulaştığımızı gösterir ama zirve bir nokta değil bir düzlük şeklinde. Şimdi inişe geçmesini beklemeliyiz" dedi.