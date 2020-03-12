İtalya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1016'ya yükseldi!

12 Mart 2020 Perşembe, 21:32

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkede mevcut vaka sayısının 12 bin 839'a çıktığını aktaran Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde, virüs bulaşanların toplam sayısının 15 bin 113 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 189 kişi daha arttığını ve toplam sayının 1016'ya çıktığını açıkladı.

YÜZDE 98’İ 68 YAŞ ÜSTÜ



Ülkede, Kovid-19 acil durumunun başladığı 21 Şubat’tan bu yana ölenlerin yüzde 98’inin 68 yaş üstü olduğunu kaydeden Borelli, 1153 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

Borrelli, dün 1045 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 213 kişi daha artarak 1258’e yükseldiğini dile getirdi.

FABRİKALARDA GREV

Dün, Başbakan Giuseppe Conte’nin imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, kuzeydeki bazı bölgelerde üretimi aksatmamak için gerekli önlemler alındıktan sonra fabrikaların çalışmaya devam etmesine yönelik karar protesto edildi.

Başbakanlık kararnamesinde belirtilen kriterlere girmeyen ve çalışmak durumunda olan metal işçileri, gün boyu greve giderek kendilerinin çalışmak durumunda kalmasını protesto etti.

MİLANO BORSASI TARİHİ BİR DÜŞÜŞ YAŞADI

Milano Borsası FTSE MIB 30 endeksi, ABD'nin Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Avrupa'dan yapılan seyahatlere 1 ay süreyle kısıtlama getirmesine ve Avrupa Merkez Bankasının faiz oranlarını düşürmemesine tepki göstermesi sebebiyle tarihi bir düşüş yaşayarak, günü yüzde 16,92'lik değer kaybıyla kapattı.

TALYANLAR, SOSYAL MEDYADAN HABERLEŞİYOR

İtalya'da hafta başında sosyal medya üzerinde başlayan ve hükümetin de destek verdiği “Ben evde kalıyorum” kampanyası da Başbakan Conte’nin imzaladığı son kararnameyle tavsiye olmaktan çıkıp, yükümlülük halini aldı.

İçişleri Bakanlığı da 12 soru-cevaptan oluşan bir rehber kiti paylaşarak, halka ne yapıp yapamayacaklarını duyurdu.

KOLLUK KUVVETLERİ KİMLİK VE İZİN BELGESİ SORMAYA BAŞLADI

Kolluk kuvvetlerinin saat 18.00'den sonra dışarıda bulunanlara kimlik ve izin belgesi sormaya başladığı ülkede, bakanlığın açıkladığı verilere göre, 2 bin 162 kişi hakkında işlem yapıldı.

Evlerine kapanmak durumunda kalan İtalyanlar ise çareyi, sosyal medya uygulamaları üzerinden görüntülü sohbet ya da ders yapmakta buldu. Pek çok kişinin, dışarıda buluşamadığı için birbirini görüntülü aradığı kaydedildi.

Ülkede, çoğu iş yeri çalışanlarıyla evden telekonferans yöntemiyle bağlantı kurarken, üniversite hocalarının da derslerini telekonferans yöntemiyle yaptıkları öğrenildi.

TİCARİ FAALİYETLERİN DURDURULMASI KARARI ALINMIŞTI



Başbakan Conte’nin dün imzaladığı kararnameyle ülkedeki market, eczane, büfe gibi temel ihtiyaçların giderildiği yerler haricinde restoran, kafe, bar başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin durdurulması kararı alınmıştı. Buna bağlı olarak kolluk kuvvetlerinin sokaklardaki kontrolü sıklaştırılmıştı.

Conte, pazartesi günü de bütün ülkede serbest dolaşımı ve ülkeye giriş-çıkışları kısıtlayıcı bir başka kararname daha çıkartmıştı.