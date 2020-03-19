İtalya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı Çin'i geçti!
Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi
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