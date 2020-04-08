İtalya'da ölüm oranları düşüyor

08 Nisan 2020 Çarşamba, 20:43

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 95 bin 262'ye çıktığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 139 bin 422’ye yükseldiğini belirtti.

Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Ranieri Guerra da İtalya’da Kovid-19 vakalarıyla ilgili, "Net bir düşüşte değiliz ancak, hızın yavaşladığını görüyoruz" dedi.

İtalya’da bir günde en yüksek ölümün yaşandığı ve 919 kişinin öldüğü 27 Mart tarihinden sonra ikinci kez ölü sayısı 600’ün altına indi. Geçtiğimiz pazar günü İtalya’da 525 kişi hayatını kaybetmişti. Dün ise ölü sayısı 604 olarak açıklanmıştı.

1195 YENİ VAKA

Borrelli bugün 1195 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 880, pazartesi 1941, pazar 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 olarak belirlenmişti.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 807 bin 125 test yapıldığı bildirildi.

Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde dün 282 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 238'e geriledi.