İtalya’da ‘oynayalım-oynamayalım’ kavgası
Juventus, Inter, Milan oynama, Bologna, Parma, Sampdoria oynamama kararında.
Koronavirüs nedeniyle duran İtalya Birinci Ligi Serie A’da oynayalım-oynamayalım kavgası çıktı.
Juventus, Inter, Milan, Roma gibi ekipler ligin kalan bölümünün bir şekilde oynanmasından yana. Bazı ekipler ise oynamak istemiyor.
Serie A'da kulüplerin ortak karar aldığı sezonun geri kalanının oynanması ile ilgili bildiriye 7 kulüp karşı çıktı. Karşı çıkan kulüpler Torino, Sampdoria Bologna, Parma, SPAL, Brescia ve Udinese.
Video Haberler
- Ozan Güven o tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu!
- Engin Altay'dan Erdoğan'a çok sert sözler!
- Söz verdi: 23 Nisan bayramımızı mutlaka kutlayacağız
- Sosyal mesafede gelinen nokta! Adaya kaçıp yardım istedi
- Trump'tan gazeteciye koronavirüs çıkışı: Sesini alçalt!
- Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada
- Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti
- Koronavirüsten sonra 'mor ekmek' satışları arttı
- Yasak tanımadılar! Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi
- Bebek Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar