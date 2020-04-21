İtalya’da ‘oynayalım-oynamayalım’ kavgası

21 Nisan 2020 Salı, 08:02

Koronavirüs nedeniyle duran İtalya Birinci Ligi Serie A’da oynayalım-oynamayalım kavgası çıktı.

Juventus, Inter, Milan, Roma gibi ekipler ligin kalan bölümünün bir şekilde oynanmasından yana. Bazı ekipler ise oynamak istemiyor.

Serie A'da kulüplerin ortak karar aldığı sezonun geri kalanının oynanması ile ilgili bildiriye 7 kulüp karşı çıktı. Karşı çıkan kulüpler Torino, Sampdoria Bologna, Parma, SPAL, Brescia ve Udinese.