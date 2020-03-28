İtalya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bini geçti
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi
Koronavirüsün en çok etkili olan İtalya'da salgın şiddetini en üst seviyede göstermeye devam ediyor. Dünya'da en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 889 ölü sayısı daha kaydedildi. İtalya'da vaka sayıları ise 86 binin üzerinde. İtalya bugünkü can kayıplarıyla birlikte ölü sayısı 10 bini aştı.
Video Haberler
- Evini berbere çevirdi
- İmamoğlu: Büyük bir kısıtlılık getirilmeli
- Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim
- Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı
- Canlı yayında milyonların sesi oldu!
- İstanbul'da metro ve tramvaylarda sosyal mesafe önlemi
- Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı?
- Galata Köprüsü'nde balık tutmayı sürdürdüler