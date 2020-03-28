İtalya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bini geçti

28 Mart 2020 Cumartesi, 20:22

Koronavirüsün en çok etkili olan İtalya'da salgın şiddetini en üst seviyede göstermeye devam ediyor. Dünya'da en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 889 ölü sayısı daha kaydedildi. İtalya'da vaka sayıları ise 86 binin üzerinde. İtalya bugünkü can kayıplarıyla birlikte ölü sayısı 10 bini aştı.