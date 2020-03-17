İtalya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 503 oldu

17 Mart 2020 Salı, 22:06

İtalya’da, 21 Şubat’ta başlayan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Başkent Roma’da basın toplantısı düzenleyen İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, vaka sayısının 26 bin 62’ye çıktığını, bu sayıya yaşamını yitirenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 31 bin 506 olduğunu aktardı.

Yaşamını yitirenlerin sayısının düne göre 345 kişi daha arttığını ve toplam sayının 2 bin 503’e yükseldiğini söyleyen Borrelli, dün 2 bin 749 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 192 artarak 2 bin 941’e ulaştığını belirtti.

Borrelli’nin açıkladığı ölü sayısı, ülkede 4 haftadır Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden acil durumda duyurduğu en yüksek ölümün görüldüğü üçüncü gün oldu. Daha önce 15 Mart’ta 368, 16 Mart’ta 349 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.