İtalyan mafyası, koronavirüsü fırsata çevirdi
İtalya'da mafya 'salgını nüfuzunu artırmak için kullanıyor, yoksullara gıda dağıtıyor
İtalya'da mafya örgütlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle bir aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan faydalanarak, gıda yardımı ya da faizsiz borç gibi yöntemlerle nüfuzunu artırmaya çalıştığı uyarıları geliyor.
Napoli merkezli mafya yapılanması Camorra ile ilgili araştırmaları ve "Gomorrah" kitabıyla tanınan gazeteci-yazar Roberto Saviano, "Suç örgütleri, yardım yaparak sürece dahil oluyorlar" dedi.
Geçen hafta içinde, İtalya'daki Yabancı Basın Derneği'ne New York'tan video-konferansla bağlanan Saviano, suç örgütlerinin salgın döneminden nasıl faydalandığını şöyle açıkladı:
"Organize suç örgütleri şimdiden fakir mahallelerde gıda alışverişi işlerini hallediyor, borç veriyor. Tefeciler, muhtemelen klanların talimatıyla, faiz istememeye başladı. Buradaki strateji şu: Sonrasında bu insanlardan karşılık istemek, insanlara sahip olmak."
Saviano, mafya örgütlerinin bugün yaptıkları yardım karşılığında neler beklediklerini de, "Bu karşılık birçok farklı şekilde olabilir: Kaçaklara yardım etmek, bir şeyleri saklamak, oy vermek, paravan şirketlere aracılık etmek…" diye anlattı.
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