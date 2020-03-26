İtalya’yı hasta eden katil maç

26 Mart 2020 Perşembe, 08:47

Atalanta-Valencia Şampiyonlar Ligi maçını izleyen 44 bin kişinin koronavirüsü tüm Kuzey İtalya’ya bulaştırdığı iddia edildi.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, kentteki stadın uygun olmaması nedeniyle Milano’da oynanan Atalanta - Valencia maçına gidenlerin, virüsün yayılmasına neden olduğunu dile getirdi. İtalyan ekibinde kaleci Sportiello’nun da testi pozitif çıktı.

Dünya üzerinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke durumunda olan ve dün itibarıyla 7503 vatandaşını bu hastalığa kurban veren İtalya’da virüsten en çok etkilenen kentlerin başında Bergamo geliyor. Kuzey İtalya’daki bu kentte şimdiye dek 6728 vaka tespit edilirken, hastalığın bu denli yayılmasının en büyük nedeniyse kentin Serie A’daki temsilcisi Atalanta! Mavi siyahlıların 19 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi’nde Valencia ile oynadığı maç için Milano’ya giden yaklaşık 40 bin kişinin başta Bergamo kenti olmak üzere hastalığın ülkeye yayılmasında büyük rol oynadığı belirtildi.



