İthal kolonyaya yüzde 25’lik ek gümrük vergisi geldi

21 Nisan 2020 Salı, 09:25

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, ithal kolonyaya yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildi.

Kolonya satışları ve fiyatları, corona virüsü salgınıyla birlikte hızla artmıştı.

Kararda ek gümrük vergisi getirilen diğer ürünler ve ek gümrük vergisi oranları şöyle:

– Parasetamol – yüzde 5,5

– Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde): Takım halindeki boyalar ve diğerleri – yüzde 14

– Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil) ; içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar: Diğerleri – yüzde 25

Oyun konsollarına yüzde 50 ek gümrük vergisi

Oyun konsollarına yüzde 50 ek gümrük vergisi

– Parfümler ve tuvalet suları- yüzde 25

– Dudak rujları – yüzde 40

– Göz makyaj müstahzarları – yüzde 40

– Güneş kremleri ve yağları – yüzde 40

– Manikür ve pedikür müstahzarları: yüzde 40

– Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın): yüzde 40

– Allıklar – yüzde 40

– Vücut losyonları – yüzde 40

– Kremler, emülsiyonlar ve yağlar – yüzde 40

– Şampuanlar – yüzde 25

– Perma ve defrize müstahzarları – yüzde 40

– Saç spreyleri – yüzde 40

– Saç boyaları – yüzde 40

– Diş macunları veya tozları – yüzde 25

– Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri) – yüzde 25

– Traş losyonu – yüzde 40

– Traş kremi – yüzde 40

– Deodorant – yüzde 40

– Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları – yüzde 40

– “Agarbatti” ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar – yüzde 40

Ek gümrük vergisi uygulamasının 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.