Hamaney'in sağlık durumunun ciddiyeti İran tarafından ilk kez resmen kabul edildi

Sircan kentindeki yerel yöneticilerle yaptığı toplantıda konuşan, İran Liderler Meclisi üyesi Ahmed Hatemi, ABD-İsrail saldırılarının başladığı ilk gün İran lideri Mücteba Hamaney'in bacağından yaralandığını açıkladı.

Hatemi, yaralanmanın bir aşamada bacağın kesilmesi ihtimalini gündeme getirecek kadar ciddi olduğunu söyledi.

İran medyasına yansıyan açıklamalar, Mücteba Hamaney'in savaş sırasında aldığı yaraların boyutuna ilişkin Tahran yönetiminden gelen ilk resmi doğrulama niteliği taşıyor.

MART AYINDAN BERİ KAYIP

Söz konusu açıklama, Mücteba Hamaney'in mart ayında babası Ali Hamaney'in yerine İran lideri seçilmesinden bu yana kamuoyu önünde hiç görünmemesi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşın ilk gününde hayatını kaybetmişti.

O tarihten bu yana Mücteba Hamaney'in sağlık durumu ve ülke yönetimindeki rolü hakkında yoğun spekülasyonlar yapılıyor. Ancak son dönemde ortaya çıkan işaretler, perde arkasında karar alma süreçlerine katılmaya devam ettiğini gösteriyor.

"MÜZAKERELERİ DENETLİYOR"

Cenevre Yüksek Lisans Enstitüsü'nde İran uzmanı olarak görev yapan Farzan Sabet, Mücteba Hamaney'in devlet yönetiminde giderek daha görünür bir rol üstlendiğini belirtti.

Sabet'e göre Hamaney, ofisinin desteğiyle İran'ın genel siyasi yönelimini denetliyor ve özellikle ABD ile yürütülen müzakerelerde temel pozisyonların belirlenmesinde etkili oluyor.

Bununla birlikte uzman, güvenlik koşulları ve sağlık sorunları nedeniyle Mücteba Hamaney'in şu aşamada babasının sahip olduğu ölçüde doğrudan siyasi nüfuza sahip olmadığını ifade etti.

Sabet, "Güvenlik koşulları istikrara kavuşur ve sağlık durumu düzelirse daha etkin bir rol üstlenmesini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

GÜÇ KİMDE TOPLANIYOR?

Ottawa Üniversitesi'nden siyaset bilimci Thomas Juneau ise Mücteba Hamaney'in gerçek etkisinin henüz net olmadığını söyledi.

Juneau, mevcut durumda Hamaney'in babasının sahip olduğu düzeyde bir otoriteye sahip olmasının 'son derece düşük bir ihtimal' olduğunu belirtti.

Buna karşın İran liderinin, başta Devrim Muhafızları olmak üzere ülkedeki en güçlü aktörlerle yakın ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti.

Uzman, siyasi gücün fiilen Devrim Muhafızları komutanları ile bazı üst düzey siyasetçilerin oluşturduğu gayriresmî bir yapı tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Bu isimler arasında İran'ın ABD ile yürüttüğü müzakerelerin başındaki isimlerden ve aynı zamanda Meclis Başkanı olan Muhammed Bakır Kalibaf da bulunuyor.

"LİDERLE İLETİŞİM KESİLMEDİ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de cuma günü yaptığı açıklamada, ülke lideriyle iletişimin kesintisiz şekilde sürdüğünü vurguladı.

Arakçi, ABD ile dolaylı müzakerelerin devam ettiğini ancak henüz bir uzlaşmaya varılamadığını belirterek, "Hamaney'in talimatları hükümete zamanında ulaşıyor" dedi.

Bu açıklama, bazı Amerikalı yetkililerin İranlı müzakerecilerin liderle iletişim kurmakta zorlandığı yönündeki iddialarına dolaylı bir yanıt olarak değerlendirildi.

İranlı bakan ayrıca siyasi karar alma mekanizmasının Hamaney'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ve ABD ile görüşmelerin sürdürülmesinin de onun onayıyla gerçekleştiğini vurguladı.

YAZILI MESAJLARLA SESLENİYOR

Mücteba Hamaney'in kamuoyuna yönelik açıklamaları şu ana kadar yalnızca yazılı mesajlarla sınırlı kaldı.

Son olarak perşembe günü yayımlanan mesajında, Humeyni'nin ölümünün 37. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde okunmak üzere gönderdiği metinde, ABD ve İsrail'e atıfta bulunarak 'düşmanların kötü niyetlerine karşı koyma' çağrısı yaptı.

İran'da liderlik makamı, siyasi sistemin en güçlü kurumu olarak kabul ediliyor. Ülkenin dış politika, güvenlik ve savunma stratejilerinde son sözü lider söylüyor ve devlet kurumlarının genel yönelimini belirliyor.