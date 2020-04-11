İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri öğrencisi Emircan Kılıçkaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

11 Nisan 2020 Cumartesi, 16:52

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya, bu sabah koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İTÜ’den yapılan açıklamada "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de COVID-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ Camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Orhan Kaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri son sınıf öğrencisi ve CBI Lab üyesi sevgili Emircan Kılıçkaya bu sabah Corona virüsü nedeniyle hayata gözlerini yummuştur. Kendisi gerçekten son derece yardım sever, çalışkan ve vefalı birisiydi. Allah rahmetiyle muamele etsin" ifadelerini kullandı.

Kılıçkaya'nın mezun olduğu Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi ise sosyal medyadan "2015 dönem birincisi mezunumuz ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya bu sabah Corona virüsü nedeniyle hayata gözlerini yummuştur. Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun" mesajını yayımladı.