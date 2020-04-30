İYİ Parti’den Çıray: Rusya ile ABD sınırda anlaştı

30 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Koronavirüs salgını tüm dünya ülkelerini etkisi altına alırken, terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin’e saldırısı, dikkatleri yeniden bölgede topladı.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Suriye’deki durumu Cumhuriyet’e yorumladı:

ESAS SIKINTI FIRAT’IN DOĞUSU

Afrin’de düzenlenen saldırı çok dikkat çekici. Mesaj içerdiği anlaşılıyor. Afrin’de petrol de yok. Türkiye için esas sıkıntı Fırat’ın doğusu. ABD Başkanı Trump da bir ara ağzından kaçırmıştı, “Türkiye’nin Suriye’deki Kürtler arasında anlaşmaya vardığını” söylemişti.

Bunlara bakınca hem Suriye’de hem de Suriye’nin çeşitli alanlarında bizim kuvvetlerimizi bölme amacı taşıyabilir. Bölgede ABD de Rusya da etkili. Türkiye’nin ise en son Rusya’dan aldığı S-400’lerden vazgeçtiği görülüyor.

Rusya ile karşılıklı ilişkilerin gözden geçirilmesi gerekecek. Rus destekli saldırı sonrası orada şehit olan 59 askerimizin hesabı henüz sorulmuş değil.

CUMHURİYETİN DİPLOMASİSİNE DÖNÜLMELİ

(Türkiye nasıl bir yol izlemeli sorusu üzerine) Türkiye’nin bir an önce Suriye meşru hükümetiyle görüşmesi gerekiyor. Biz, bunu 2015 Kasım’dan bu yana söylüyoruz. “ABD ile Rusya, Suriye’de sınır konusunda anlaştılar” diyoruz.

Türkiye bunu fark ettiği zaman da çok geç olacak. Cumhuriyetçi dış politikaya geri dönmemiz lazım. Türk askerinin bu kaosun içinden çıkarılması lazım.

‘DEVLET NÜVESİ’ ATILDI

Batılılar, Rusya ve ABD bölgede istediklerini elde ettiler ve onların oradan çıkması artık beklenemez.

Suriye’de, özellikle Fırat’ın doğusunda da bir çekirdek, bir devlet nüvesi atılmış oldu. Türkiye’deki yanlış yürütülen siyaset de buna imkân tanıdı.