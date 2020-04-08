İYİ Parti’den esnafa siperlik

08 Nisan 2020 Çarşamba, 17:37





Koronavirüs salgını dolayısıyla birçok iş yeri kapanırken, yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışmak zorunda olan esnaf dükkanlarını açmayı sürdürüyor. İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı da kamu kurumlarında çalışan yurttaşlara ve esnafa çalışırken kullanmaları için siperlik dağıttı.





2 BİN SİPERLİK DAHA DAĞITILACAK





Cumhuriyet'e konuşan İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Hasan Hoşben de bin 200 adet siperlik dağıttıklarını belirterek, “100 siperliği Emniyet Müdürlüğü’ne 100’ünü de Kaymakamlığa verdik. PTT çalışanları ve esnafımıza da 1000 tane siperliği teslim ettik. Esnafımız çok memnun oldu” dedi. İlçenin nüfus bakımından yoğun olduğunu kaydeden Hoşben, “Zeytinburnu çok kalabalık ve yoğun bir ilçe. Burada yurttaşlar sadece ihtiyaçlarını almak için bile dışarıya çıktıklarında kalabalık oluşuyor. Dağıttığımız siperlikler ile hiç değilse esnafımızın etkilenmesi konusunda bir tedbir almış oluruz” diye konuştu. Siperlik dağıtımının sürdürüleceğini belirten Hasan Hoşben, yarın da 2 bin siperliği ilçede dağıtacaklarını söyledi.