İYİ Parti'den Koca'ya tepki: Devlet ciddiyetiyle bağdaşır bulmuyoruz
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın futbol maçlarının başlamasıyla ilgili sözlerini eleştirerek, “Mesuliyeti Futbol Federasyonuna bırakarak böyle bir imkan tanımayı devlet ciddiyetiyle bağdaşır bulmuyoruz” dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ağıralioğlu, korona virüsü salgını (Covid-19) ile ilgili endişelerinin büyüklüğüne rağmen Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve sağlık sisteminin kendilerini “Allah’a hamdolsun” diyebilecekleri bir noktaya getirdiğini söyledi. İkinci bir dalgaya sebep olabilecek gevşemelerin dikkatle yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Ağıralioğlu, şöyle konuştu:
“Sağlık Bakanlığının başından itibaren şeffaf bir şekilde yönetmeye gayret ettiği, Bilim Kurulu’nu önceleyerek, bilenleri öne alarak, bilenlerin daha fazla dinlenebileceği bir bilgilendirme sürecini yöneterek bu başarıda hatırı sayılır bir pozisyonu ve inisiyatifi olduğunu kabul etmek zorundayız. Bunlar için de başta Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz.”
Video Haberler
- Patara'da heyecanlandıran yazıt bulundu
- Oltasına takılanı görünce sevinç çığlıkları attı
- Kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi
- Seyahat kısıtlaması kaldırılınca akın ettiler!
- 'Pişkinlikle geçiştirilecek bir durum değil'
- Birkaç adımlık mesafeden pompalı tüfekle ateş açtı!
- Muharrem İnce'den Erdoğan'a videolu gönderme
- Tüyler ürperten iddia: Eşyalar kendiliğinden tutuşuyor
- ABD'li hemşireden dehşete düşüren koronavirüs itirafı
- Ayın Dünya'ya en yakın olduğu an