İYİ Parti'den Koca'ya tepki: Devlet ciddiyetiyle bağdaşır bulmuyoruz

07 Mayıs 2020 Perşembe, 19:43

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, korona virüsü salgını (Covid-19) ile ilgili endişelerinin büyüklüğüne rağmen Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve sağlık sisteminin kendilerini “Allah’a hamdolsun” diyebilecekleri bir noktaya getirdiğini söyledi. İkinci bir dalgaya sebep olabilecek gevşemelerin dikkatle yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığının başından itibaren şeffaf bir şekilde yönetmeye gayret ettiği, Bilim Kurulu’nu önceleyerek, bilenleri öne alarak, bilenlerin daha fazla dinlenebileceği bir bilgilendirme sürecini yöneterek bu başarıda hatırı sayılır bir pozisyonu ve inisiyatifi olduğunu kabul etmek zorundayız. Bunlar için de başta Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maçları başlatma kararıyla ilgili açıklamasını eleştiren Ağıralioğlu, “Mesuliyeti Futbol Federasyonuna bırakarak böyle bir imkan tanımayı devlet ciddiyetiyle bağdaşır bulmuyoruz. Yani ‘Sorumluluk kendilerine aittir. Bu kararın sorumluluğunu kendileri üstlenmek zorundadır’ cümlesi kendi evlatlarını bize emanet edip vefat eden doktorlarımızın mücadelesine de hatıralarına da hürmetsizliktir” diye konuştu.