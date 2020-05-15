İyi ve temiz insanlar siyasete girsin

15 Mayıs 2020 Cuma, 09:29

İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıTunç Soyer, yazar Gülşah Elikbank’ın Zanka TV’de sunduğu programa katılarak, Türkiye’de siyasi iklimin nasıl düzeleceği yönündeki görüşlerini açıkladı.

Sunucu Elikbank’ın kızlarınız Defne ve Duygu Soyer’in siyasetin içinde yer alması fikrine nasıl bakıyorsunuz sorusuna, “Onların niyetleri olsun diye çok arzu ediyorum. İyi ve temiz insanlar, iyi aile terbiyesi almışinsanlarsiyasetten uzak durdukça gördüğümüz pisliklerin, çirkinliklerin onları yaratanlartarafından değiştirilmesini bekler duruma düşüyoruz. Bu çok irrasyonel bir durum. Yani saçma değilmi? Bir şeyden şikâyet ediyorsunuz o değişmiyor diye öfkeleniyor, sinirleniyorsunuz veya üzülüyorsunuz ama yaratanı tarafından değiştirilmesini bekliyorsunuz.İyi ve temiz insanlara söylüyorum. Siz siyasete girerseniz bu siyasetin değişmesimümkün olacak. Sizler uzak durdukça bu siyasetin çirkefi, çamuru, pisliği, kirliliği devam edecek. O nedenle gençlere seslenmiş olayım. Siyasetten uzak durmayın.Evet zorlu, çetrefilli yollar var ama bunu aşmalıyız. Aksi halde bu canım memleketfarklı noktalara gidiyor. Memleketisiyaset enstrümanı ile dönüştüreceksiniz. Siyaset temiz insanlarla yapılır” diyerek yanıt verdi. Başkan

Soyer, bundan sonra 3-5 Mayıs tarihlerinde kutlanacak olan “Dünya İzmirliler Günü” nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Soyer, “Bu gün ve kutlama takvimi ne İzmir’in kurtuluşuna ne de Türkçülük Günü’ne bir alternatiftir. Asla böyle birşey söz konusu değildir. Aynı günde farklışeyler kutlanabilir. Günlertorbaya girmiyor ki. Baktığınızda 3-5 rakamı takvimin bir cilvesidir ve 35 rakamına denk geliyor. Bunun bizimiçin birfırsat olacağını düşündük. Dışarıda yaşayan İzmirlilerin o gün birşey yapmasını isteyeceğiz. Eğlence,müzik ve coşku ile kutlayalım istiyoruz. 9Eylül’ün İzmir’in kurtuluşu ve kuruluş günümüz olduğunu unutmamıza imkân yoktur.Tabii ki onu anacağız, kurtulduğumuza şükredeceğiz. Atalarımızı yâd edeceğiz. Bunun ne zararı var? Buradan siyaset üretmeye kalkanlar hata ediyor. Bunun siyaseti yok. Üç güne yayılacak daha sivil, eğlenceli gün olacağını düşündük” diye konuştu.