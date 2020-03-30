İyileşen hastaların kanları koronavirüs vakalarının tedavisine yardımcı olabilir

30 Mart 2020 Pazartesi, 18:53

Andrew Dunn, Business Insider

Çeviren: Zeynep Çam

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde Cuma günü yayınlanan ir araştırmaya göre, koronavirüs tevadisi sonrası kişilerden alınan kan ile koronavirüs teşhisi konulan hastalara deneysel bir tedavi uygulanıyor. Çin'in Shenzhen şehrinde hastaneye kaldırılan 5 hasta üzerinde bu tedavi yöntemi denendi.



Araştırmadan sonuç çıkarmak için büyük bir titizlikle çalışan uzmanlar, sınırlı da olsa birtakım bulgular elde etti ve iyileşen hastalardan aktarılan kan ile tedavi sürecinin daha sağlam işlediği gözlemlendi. New York eyalet yetkilileri de geçtiğimiz hafta bu yöntemi deneyeceğini duyurmuştu.



Çalışma kapsamında, 20 Ocak - 25 Mart tarihleri arasında Shenzhen Hastanesi'ne yatırılan 36 ila 73 yaş aralığındaki beş hastaya, 10 ila 22 gün içinde kan nakli gerçekleştirildi. Kan naklinden sonraki üç gün içinde, beş kişiden dördünün vücut ısısını normalleşirken, akut solunum sıkıntısı vakalarının 12 gün içinde düzeldiği gözlemlendi.



Cuma günü yayınlanan sonuçlara göre, hastalardan üçü taburcu edildi, diğer iki hastanın durumunun ise stabil olduğu ancak yine de hastanedeki tedavi sürecinin devam etmesi gerektiği açıklandı.



“TEDAVİ SINIRLI BİR SEVİYEDE BIRAKILMIŞ"



Emory Üniversitesi'nden iki uzman, Dr. John Roback ve Dr. Jeannette Guarner, yayınladıkları bir makalede, yapılan deneysel çalışmayı şu şekilde değerlendirdi:



"Deneysel tedavi yöntemi iyi çalışılmış ancak sınırlı bir seviyede bırakılmış. Çalışmada sonuçları karşılaştırmak için herhangi bir kontrol grubu yok ve beş kişi bir örneklem için oldukça küçük bir sayı."