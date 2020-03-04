İzmir Barosu: Mülteciler için titiz davranalım
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri, Göç ve İltica Komisyonu Üyeleri ile İnsan Hakları Merkezi Üyelerinden oluşan bir heyet, hükümetin geçtiğimiz hafta yeni göç dalgasına engel olunmayacağını açıklamasından sonra yaşanan mülteci krizini yerinde incelemek için Çeşme'ye giderek, göçmenlerle görüştü.
Durumu yerinde görerek bir durum tespiti yapmak üzere Çeşme'ye geldiklerini ifade eden İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Ege’deki geçiş noktalarının en önemlilerinden biri burası. Göçmenler tarafı olmadıkları bir savaşın tarafı olmadıkları bir zulmün sonucunda evlerini kaybetmiş, işlerini kaybetmiş belki de yakınlarını kaybetmiş insanlardan söz ediyoruz. Daha insanca bir hayat, daha insanca yaşam koşullarının beklentisi ile buradalar. Türkiye'de beklentileri karşılanmayıp, başka ülkelere gitmek için çaba harcadıklarını görüyoruz. Yunanistan’a gitmek isteyen sığınmacılardan vurulanlar oldu, aynı şey denizlerde de yaşanıyor maalesef. Bütün ülkelerin, özellikle Yunanistan’ın çok sert bir tavrı olduğunu biliyoruz, devletleri sığınmacıların haklarını korumak üzere daha titiz davranmaya davet ediyoruz. Mülteci meselesinin siyasi bir pazarlığın konusu yapılamayacağı inancındayız” dedi.
İzmir Barosu heyeti üyeleri alanda çalışan sivil toplum görevlilerinden son durum hakkında bilgi aldıktan sonra Çeşme Otogarı'nda bulunan mültecilerle görüştü.
Edirne sınırından Yunanistan’a geçemeyen göçmenler Sakız Adası’na yakın bölge olan Çeşme’den bot ve teknelerle geçmeye çalışıyor. İki günde, 12 botla 500 göçmenin Sakız Adası’na geçtiği öğrenildi.
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