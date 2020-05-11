İzmir Büyükşehir Belediyesi alışveriş merkezlerini denetliyor

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla hizmete açılacan alışveriş merkezlerine uymaları gereken kuralları tebliğ etti. Çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumak için hazırlanan genelge İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda kentteki tüm alışveriş merkezlerinin yönetimlerine gönderildi. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler alışveriş merkezlerinde denetime başlayacak. Kurallara uymayanlara yasal işlem başlatılacak.

DÖNER KAPILAR VE ASANSÖRLER KULLANILMAYACAK

Genelgeye göre alışveriş merkezlerinin girişlerinde ateş ölçümü yapılacak ve müşteriler dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra içeri alınacak. Maske takmayanlar içeri alınmayacak. Girişten başlayarak zemine güvenli mesafe çıkartmaları yapıştırılacak. Alışveriş merkezlerinde gidiş ve geliş şeklinde yürüyüş yolları belirlenecek ve bunun için uyarı işaretleri konulacak. Alışveriş merkezlerindeki marketlere, mağazalara ve paket servis yapan dükkanlara bilgilendirme yazıları asılacak ve virüs hakkında sesli bilgilendirme yapılacak.

Mağazalara her 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. Mağazalarda denenen kıyafetlerin UV ışınları ile dezenfekte edilmesi ve bu kıyafetlerin bir süre başka müşteri tarafından denenmeyecek şekilde ayrılması sağlanacak. Tamir, bakım, onarım, değişim, iade ve terzide tadilat gibi işlemlerin bu süre içerisinde yapılmayacak. Kasada müşterilerin ar asında en az ikişer metrelik mesafenin bırakılması sağlanacak. Tuvaletler, deneme kabinleri, yürüyen merdivenler, X-Ray cihazları ve güvenlik kapıları sürekli dezenfekte edilecek.

Alışveriş merkezindeki tüm çalışanlar maske, güvenlik personeli ise siperlik takacak. Temizlik personeli koruyucu kıyafetle çalışacak. Alışveriş merkezinde çalışan personel her masada bir kişi oturacak şekilde yemek yiyecek. Döner kapılar, asansörler, yemek katları ve çocuk oyun alanları kapalı tutulacak.