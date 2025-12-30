'Cübbeli Ahmet' ayrıntısı dikkat çekti... Murat Ongun'dan 'Muhittin Palazoğlu' iddiaları:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından dikkat çeken iddialarda bulundu.

Ongun, Palazoğlu kardeşlerin dosyadaki durumuna dikkat çekerek Ahmet Palazoğlu’nun “açık şekilde yalan ifadeyle" serbest kaldığını, ağabeyi Muhittin Palazoğlu’nun ise iki yalan beyanda bulunmasına rağmen hakkında ceza talep edilmediğini ifade etti.

Ongun, Muhittin Palazoğlu’nun savcılıktaki ifadesinde iktidarla yakınlığını ima ettiğini aktararak, Palazoğlu’nun tutuklanan kişilerle “aynı duygu ve düşünceleri hiçbir şekilde paylaşmadığını” söylediğini hatırlattı.

"TELEFONLA BUNLARI ÇEKTİRİRSENİZ BÜYÜK PATLARLAR"

Bunun üzerine kendi tanıklığını aktardığını belirten Ongun, Palazoğlu’nun daha önce çevresine anlattıklarını şöyle aktardı:

“Cumhurbaşkanı ile başsavcı Cuma Namazı için Hz. Ali Camii’nde buluşuyorlar. Namaz sonrası imam odasına geçiyorlar. Başsavcı burada İBB soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi veriyor. Camiye birini gönderip, telefonla bunları çektirirseniz büyük patlarlar.”

"HAKAN FİDAN’IN OĞLU EN YAKIN ARKADAŞIM"

Ongun’un aktardığına göre Muhittin Palazoğlu, dışişleri bürokrasisine ilişkin de iddialarda bulundu.

Ongun, Palazoğlu’nun şu ifadeleri kullandığını belirtti:

“Hakan Fidan’ın oğlu en yakın arkadaşım. Bir şey lazım olursa ben onunla hallederim, söyleyin yeter. Tüm yaz teknemde birlikte eğlendik.”

Bu sözlere tepki gösteren Ongun, “Sayın Bakanım, samimi tavsiyem oğlunuzu bu zevzekten uzak tutunuz. Ağzı da gevşek” dedi.

"CÜBBELİ AHMET" İDDİASI

Ongun, Muhittin Palazoğlu’nun en küçük kardeşi Esat Palazoğlu’nun kayınpederi olan, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında da iddialarda bulunduğunu aktardı.

Palazoğlu’nun söz konusu anlatımında şu ifadelerin yer aldığını belirtti:

“Cemaat üyelerini villasının en alt katında kabul eder. Burada, yerde halıdan başka eşya yoktur. Sadelikle kandırır. Bir üst katta gerçek salonu bulunur. Milyonluk İtalyan lüks mobilyalar ve toplam değeri 20 milyon doları bulan tablolarla süslüdür. Bunu haber yaptırsanız iyi olur.”

Bu anlatımı ciddiye almadığını söyleyen Ongun, “Ciddiye bile almadım, ‘Cübbeli Ahmet Hoca’nın sanatsever olmasına sevindim’ dedim" ifadelerini kullandı.

“SÖZDE TANIĞIN SIFATI ORTAYA KONACAK”

Murat Ongun, Palazoğlu’nun devletin üst düzey isimlerinin çocuklarının ticari ilişkilerine dair anlattığı detayların mahkemeye yazılı olarak sunulacağını belirtti.

Bu adımla birlikte “sözde tanığın sıfatının daha iyi anlaşılacağını” ifade eden Ongun, “Bakalım çekirge 2026’da da zıplamayı başaracak mı?” diye sordu.