İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'maskematik'

17 Nisan 2020 Cuma, 10:12

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu alanlarda maske takmadan bulunmak yasak. Ancak maskeye ulaşım da zor olunca. Maske ihtiyacı konusunda kriz yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bu duruma teknolojik bir çözüm getirdi.

MASKE OTOMATI HAZIR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte metro istasyonlarına maske otomatı koyulduğunu açıkladı. Soyer, sistemi kendi denerken çekilen bir fotoğrafıyla şunları yazdı: "Koronayla mücadelede maskeninönemi tartışılmaz. Metro istasyonlarına koyacağımız maskematikler, İzmirlilerin maskeye ücretsiz, kolayca ulaşmasını sağlayacak. İlk otomat Konak istasyonunda. İzmirim Kart'ı gösteren haftada bir, maske paketini ücretsiz alabilir."

MASKE ZORUNLU ANCAK BULUNAMIYOR

Pandemik salgın nedeniyle toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bununla birlikte maske satışları ise yasaklandı. Ancak maskeye ulaşamayan ve dışarı çıkması gerektiği için zor duruma düşen milyonlarca insan var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yöntemle yurttaşların maske ihtiyacı konusunda yaşadığı zorluğu ortadan kaldırmayı hedefliyor.