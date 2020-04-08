İzmir'de atık toplayıcılarına gıda paketi ve nakit desteği

08 Nisan 2020 Çarşamba, 10:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla birlikte ağırlaşan ekonomik koşullarda sokakta çalışan geri dönüşümlü atık toplayıcılarını yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri ikamet adresleri tespit edilen 364 geri dönüşümlü atık toplayıcısına “Biz Varız” kampanyası kapsamında gıda paketi dağıttı. Gıda paketi dağıtılan atık toplayıcılarına önümüzdeki günlerde 400’er lira maddi destek de sağlanacak.

Atık toplayıcılığının risk altındaki meslek grupları arasında yer almasından dolayı 400 geri dönüşümlü atık toplayıcısına ayrıca maske ve eldiven de verildi.