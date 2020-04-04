İzmir’de belediye çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadrolu personeli Aydoğan Adagümeli'nin koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu küresel salgın nedeniyle bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, iştiraki İzenerji şirketinde Park ve Bahçeler Dairesi kadrolu çalışanı Aydoğan Adagümeli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir süredir yoğun bakımda koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Adagümeli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
SOYER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Adagümeli'nin vefatı Büyükşehir Belediyesi'nde büyük üzüntü yarattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu küresel salgın nedeniyle bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.
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