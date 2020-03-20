İzmir'de deniz ulaşımına koronavirüs arası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ, Üçkuyular-Alsancak, Güzelbahçe-Karşıyaka ve Güzelbahçe-Alsancak vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
20 Mart 2020 Cuma, 17:32
Koronavirüs salgını nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ, vapur hatlarının bazılarını geçici süre ile durdurdu.

İZDENİZ'den yapılan yazılı açıklamada, "0 Mart 2020 Cuma günü itibariyle karşılıklı olarak yapılan Üçkuyular-Göztepe-Karantina-Pasaport-Alsancak, Güzelbahçe-Konak-Karşıyaka ve Güzelbahçe-Üçkuyular-Göztepe-Konak-Pasaport-Alsancak seferlerimize Geçici süreyle ara vermekteyiz" denildi.

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