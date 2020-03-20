İzmir'de deniz ulaşımına koronavirüs arası
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ, Üçkuyular-Alsancak, Güzelbahçe-Karşıyaka ve Güzelbahçe-Alsancak vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ, vapur hatlarının bazılarını geçici süre ile durdurdu.
İZDENİZ'den yapılan yazılı açıklamada, "0 Mart 2020 Cuma günü itibariyle karşılıklı olarak yapılan Üçkuyular-Göztepe-Karantina-
Pasaport-Alsancak, Güzelbahçe-Konak-Karşıyaka ve Güzelbahçe-Üçkuyular-Göztepe- Konak-Pasaport-Alsancak seferlerimize Geçici süreyle ara vermekteyiz" denildi.
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