İzmir’de eczanelerin çalışma saatleri değişti
İzmir’de eczanelerin çalışma saatleri, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında değiştirildi. Eczaneler artık, 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek
Koronavirüs salgını sebebiyle hastalarla ve hasta yakınlarıyla yakın temas halinde olan eczanelerdeki bulaşma riskini azaltmak amacıyla İzmir’deki eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, “Korona virüs salgınında ön saflarda özveriyle görev yapan eczanelerdeki bulaşma riskini azaltmak, meslektaşlarımız ve eczane çalışanlarının motivasyonunu artırmak amacıyla; İzmir merkez ve ilçelerdeki eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapma talebimiz İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak sunuldu ve gerekli onay alındı. Yeni bir duyuru yapılana kadar; 1 Nisan 2020’den itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde eczane çalışma saatleri 10.00-18.00 olarak uygulanacak” dedi.
Başkan Sayılkan, 10.00-18.00 saatleri dışında sadece nöbetçi eczanelerin açık olacağını ve nöbetçi eczanelerin yoğunluğuna göre gerek duyulursa yönetim kurulu tarafından ilave nöbetçi eczanelerin görevlendirileceğini belirtti.
İzmir’de eczaneler şu ana kadar 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.
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