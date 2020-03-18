İzmir'de esnaf 3 ay kira vermeyecek

18 Mart 2020 Çarşamba, 02:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, koronavirüsü nedeniyle işleri kesilen esnaflardan 3 ay kira alınmayacağını açıkladı.

Soyer, koronavirüs ile mücadele kapsamında, esnaflardan kira alınmayacağını duyurdu. Sosyal medyadaki hesabından paylaşım yapan Soyer, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafımız daha zor duruma düşmesin diye, isteyen kiracılarımızın mart, nisan ve mayıs ayı kiralarını erteliyoruz. Ekonomi yönetimindeki gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapacağız. Sağlıklı gıdaya erişim çok daha önemli."