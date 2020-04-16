İzmir'de Kemeraltı Tarihi Kent Merkezi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabul edildi

16 Nisan 2020 Perşembe, 22:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yerel seçim döneminde ısrarla dile getirdiği hedeflerden biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması yönünde çok önemli bir adım atıldı. Kemeraltı ve çevresinin geçici listeye girmesi için hazırlanan başvuru UNESCO tarafından kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yerel seçim döneminde ısrarla dile getirdiği hedeflerden biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması yönünde çok önemli bir adım atıldı. Kemeraltı ve çevresinin geçici listeye girmesi için hazırlanan başvuru UNESCO tarafından kabul edildi.

SEÇİM VAADİYDİ

2019 Yerel Seçimleri’ndeki adaylık sürecinde Kemeraltı’nı baştan sonra restore ederek UNESCO Dünya Kültür Mirası olmasını sağlayacaklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu gelişmeden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daimi listeye girmek için önlerinde 3 yıl bulunduğunu ifade eden Soyer, “Bu süreyi çok iyi değerlendireceğiz. Kemeraltı’nı 24 saat yaşan bir mekan haline getirmeyi hedefliyoruz. Çarşıyı kültürel faaliyetlerle hareketlendireceğiz. Yürüyüş rotaları belirlenerek, Kemeraltı’nda rehberli turları başlatacağız. Dünya’nın en eski ve en güzel alışveriş merkezi olarak Kemeraltı, İzmir’in turizm lokomotiflerinden biri olacak” diye konuştu.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürece katkı koyan İzmir Valiliği, Konak Belediyesi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, TARKEM ve Kentimiz İzmir Derneği’ne teşekkür eden Başkan Soyer, “El birliğiyle Kemeraltı’nı hak ettiği yere taşıyacağız. UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilmesiyle birlikte Kemeraltı’nı tüm dünya tanıyacak. Bunu birlikte başaracağız” dedi.

AMAÇ KÜRESEL MİRASI KORUMAK

Asıl amacı kültürel mirası korumak olan Dünya Miras Listesi, UNESCO’ya bağlı Dünya Mirasları Komitesi tarafından belirleniyor. Listeye alınan doğal ve kültürel varlıkların bulundukları ülkenin devleti tarafından korunması garanti ediliyor. Dünya Kültür ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’ne dayanılarak 1978 yılında oluşturulmaya başlanan çalışma bulunduğu bölgeye önemli katkılar sağlıyor, dünya çapında tanınırlık kazandırıyor.