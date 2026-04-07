Aralarında Simge Sağın, Mustafa Ceceli, Bengü Erden de var... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 6 kişi serbest, 3 kişi adliyeye sevk edildi

7.04.2026 17:47:00
Güncellenme:
DHA
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyonda gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise serbest brakıldı.

İstanbul'da yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 9 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Melek Mosso, Simge Sağın, İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.

İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin sabah saatlerinde şu açıklama yapılmıştı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

