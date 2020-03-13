İzmir'de koronavirüs kararları: Etkinlik, fuar ve programlar ertelendi

13 Mart 2020 Cuma, 09:22

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ'den (İZFAŞ) yapılan yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden nisan ayı sonuna kadar olan tüm fuarların ertelendiği belirtildi.

İZFAŞ tarafından söz konusu tarihler arasında düzenlenmesi planlanan Marble İzmir, 26. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 10. Olivtech -Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile 11. Ekoloji İzmir Fuarı'nın ertelendiği ifade edildi.

Fuarların yeni tarihlerinin Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili sektörlerle istişare edilerek İZFAŞ tarafından belirleneceği kaydedildi.

BELEDİYELER TEYAKKUZDA

Korona virüs salgını sebebiyle İzmir'de birçok belediye etkinliklerini iptal etme kararı aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan 2020 tarihine kadar tüm kültür ve sanat etkinliklerine ara verdi.

ÇİĞLİ

Çiğli Belediyesi tarafından 1 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması planlanan vatandaşların bir arada bulanacağı tiyatro, panel, söyleşi, konser, gezi, kutlama, anma ve açılış töreni gibi açık ve kapalı alanlardaki tüm etkinlikler iptal edildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü tarafından yapılan duyuruda “Halk sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına önlem almak amacıyla belediyemizin düzenlendiği konser, tiyatro, panel, sergi, açılış töreni gibi tüm etkinlikler 1 Nisan 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz” ifadesi yer aldı.

GAZİEMİR

Gaziemir Belediyesi’nin etkinlik takviminde yer alan tiyatrolar, paneller, konserler ile nisan ayında yapılması planlanan Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği ve Gaziemir Gastronomi Festivali ileri bir tarihe ertelendi. Virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında belediyenin düzenlediği kültür sanat, spor kursları ile üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere hizmet verilen Gaziemir Destek Eğitim Merkezi’ndeki eğitimlere de ara verildi. Bugünden itibaren Ata Evi ve Alzheimer Demans Merkezi de ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediyesi, yeni koronavirüs hastalığına (COVID-19) karşı tedbir amaçlı olarak Mart ayı sonuna kadar düzenlenecek tüm kültürel etkinliklerini iptal etme kararı aldı.

Belediye tarafından gerçekleştirilecek söyleşi, seminer, konser ve tiyatro gösterisi gibi faaliyetleri kapsayan karara; tüm sağlık eğitimleri ile birlikte 7 farklı mahallede yapılacağı duyurulan ‘Koronavirüs Bilgilendirme Toplantıları’ da dahil edildi.

BUCA

Bir etkinlik iptali de Buca Belediyesi'nden geldi. Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda korona virüs salgını sebebiyle Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde yapılması planlanan Dünya Tıp Günü Söyleşisi ve Piyano Resitali'nin iptal edildiğini açıkladı.

BORNOVA

Bornova Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona Virüsü’nü, kitleler üzerinde görülmesi nedeniyle “Pandemi” olarak nitelendirmesi ve Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından toplu katılımla gerçekleştirilen tüm etkinliklerini durdurdu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, dünyayı tehdit eden ölümcül virüse karşı bir dizi önlem almanın zorunlu hale geldiğini söyledi.

Başkan İduğ, “Öncelikle tüm hizmet binalarımızda, parklarda ve ortak alanlarda ilaçlama yapacağız. Virüs, kalabalık ortamları seviyor. Bu nedenle toplu katılımla gerçekleşen etkinliklerimizi de geçiçi bir süre için durduracağız. Bu süreçte sık sık virüsten korunma, tespit yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Elbette kalabalık alanlardan uzak durmamız gerektiği için bunu sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapacağız. Unutmayalım ki; bu hastalık herkesi etkiliyor ancak 65 yaş üstündekiler ile şeker, kalp, tansiyon, böbrek ve solunum yolu hastaları için ölümcül olabilir. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı ve ateşi olan kişilerin mümkün olduğunca sokağa çıkmaması önemli” diye konuştu.

Alınan karar gereği; İki hafta süreyle tören, açılış, konser, gösteri, panel, söyleşi ve eğitim gibi toplantılar ile sergi, tiyatro, kent turu etkinliklerin tamamını durduruldu. Aynı şekilde hobi ve beceri edindirme kursları, tüm branşlardaki spor kursları ile Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ve Çocuk Kulübü etkinlikleri de iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın alacağı karara göre yaklaşık 6 bin öğrencinin yararlandığı BELGEM’in faaliyetlerine de ara verilecek.

TORBALI

Torbalı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşların virüsle karşılaşmaması adına belediye binasını, okulları ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte ettiren Belediyesimiz, kültür merkezinde gerçekleşmesi planlanan etkinlik, konser, sergi ve kursları nisan ayına kadar iptal etti" denildi.

Bu toplantıların yerine, yeni koronavirüs ve korunma yolları konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla sosyal medya paylaşımları, afiş ve broşür çalışmaları yapılacağı belirtildi.

NARLIDERE

Narlıdere Belediyesi 19 Mart’ta yapılacak olan Aşık Veysel Anma Etkinliği ile 22-30 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Tiyatro Festivsaini iptal ettiğini duyurdu.

İGC EĞİTİM PROGRAMLARINI ERTELEDİ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak, Basın Akademisi’nin 3.dönem kurs programını ertelediğini duyurdu. İGC'den yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde Corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 13 Mart 2020, Cuma gününden (bugünden) itibaren ertelenmiştir. Bugün programda yer alan Sayfa Tasarımı ve Grafik Dersi de yapılmayacaktır. Kursların yeniden başlama tarihi daha sonra bildirilecektir." denildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN İPTAL KARARI

20-21 Mart 2020 tarihinde Ege Üniversitesinin koordinatörlüğünde düzenlenmesi planlanan “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı” yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının etkilerinden korunmak amacıyla ülke genelinde alınan tedbirler çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi.