İzmir’de sağlık çalışanlarına özel servis
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası'ndan gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti. ESHOT Genel Müdürlüğü sadece sağlıkçılar için üç yeni hat planlaması yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede en büyük görevi üstlenen ve en riskli çalışma grubunu oluşturan sağlık personelinin isteği üzerine harekete geçti. İzmir Tabip Odası yönetiminin talebini kabul eden Başkan Tunç Soyer'in talimatı üzerine hareket geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, servis güzergâhları için üç yeni hat planlaması yaptı, üç de otobüs tahsis etti. Sağlıkçıların, hem daha kolay ve hızlı ulaşım sağlaması hem de üstlendikleri risk itibariyle vatandaşlardan ayrı seyahat etmesi hedeflendi. “Sağlık Görevlileri İçindir” yazılı tabelanın asılacağı otobüslere yalnızca doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları binebilecek.
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