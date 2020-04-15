İzmir'de sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gönüllülerin katılımıyla, sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla harekete geçen gönüllüler, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle sokak hayvanlarına yiyecek desteği sağladı.
Konak Meydanı'ndaki güvercinleri besleyen ekipler ve gönüllüler, daha sonra Menemen ilçesindeki sokak hayvanlarına mama verdi.
Büyükşehir ve gönüllü ekibinin, 30 ilçede günde 750 kilogram kuru mama ve 10 kilogram kuş yemi dağıttığı belirtildi.
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