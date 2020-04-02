İzmir'de termal kamera dönemi

02 Nisan 2020 Perşembe, 12:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs salgınının yayılma hızını azaltmak için termal kamera uygulaması başlattı. İlk termal kamera sistemi metroda en çok yolcu geçişinin olduğu Konak istasyonuna kuruldu. Sebze meyve hali, otogar, gıda çarşısı, nakliyeciler sitesi gibi yoğun insan hareketinin olduğu 20 noktada yer alacak termal kameralar sayesinde yurttaşların ateşi anlık ve hızlı bir biçimde ölçülebilecek. Vücut ısısı 38 ve üzerinde olan yurttaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

KALABALIK ALANLARDA OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu virüsün yayılma hızını daha ciddi şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Belediye binalarımızın girişlerinde yurttaşlarımızın kontrollerini ateş ölçerler ile yapıyorduk. Bu tür toplu ulaşım noktalarında, aktarma alanlarında, sebze meyve ve su ürünleri halinde, nakliyeciler ve gıda çarşısı gibi yoğun vatandaş hareketinin olduğu noktalarda termal kameralar ile yüksek ateş tespitini yapacağız. Böylece hem ateşi yükselmiş yurttaşlarımızı hem de sağlıklı yurttaşlarımızı korumuş olacağız. Bunu 20 noktada başlatıyoruz. İhtiyaç olan tüm yerlere bu sistemi taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Termal kamera sayesinde 30’dan fazla kişinin ateşi aynı anda ölçülebiliyor. Ateşi 38 ve üzerinde olan yurttaşların hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri tavsiye ediliyor. İhtiyaç halinde 112 ve 184 numaralı telefonlar aranarak kişinin hastaneye ulaşması sağlanıyor.

Termal kamera uygulamasından yolcular da memnun. Yusuf Yüceoğlu, “Koronavirüste ilk tanı çok önemli. Belediye başkanımız çok güzel bir şey düşünmüş. İşe gitmek zorunda olduğumuz için dışarıya çıkıyoruz. Her gün bu istasyonu kullanıyorum” dedi. Nilüfer Gürkan ise “Çok iyi bir uygulama. Biz ateşimizi ölçmüyoruz. Bizlerin ihmal ettiği şeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor” dedi. Yelda Özberk ise “Eczacıyım. Burada da hastanelerdeki gibi tedbir alınıyor olması çok önemli. Bu önlemlerin alındığını gördüğüm için kendi arabamla gelmek yerine metroya biniyorum" diye konuştu.