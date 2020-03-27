İzmir’de tüm AVM’ler kapandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, kentteki AVM'lerin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında market, eczane, hijyen ürünleri ve paket servis dışındaki tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

İZMİR / Cumhuriyet
27 Mart 2020 Cuma, 00:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki alış veriş merkezlerinin (AVM) faaliyetlerini durdurmalarını istedi. Büyükşehir Belediyesi, talebi kentteki tüm AVM yönetimlerine tebliğ etti.

GÖKÇE: İZMİRLİLERİN SAĞLIĞI HEPİMİZİN ÖNCELİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, AVM'lerin yaptıkları çağrıya olumlu yanıt verklerini açıkladı. Gökçe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AVM'ler, süpermarket, eczane, hijyen-paket servis dışındaki faliyetlerini durdurdu. Duyarlılıklarına teşekkür ediyoruz. İzmirlilerin sağlığı hepimizin önceliği." ifadelerini kullandı.


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