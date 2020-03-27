İzmir’de tüm AVM’ler kapandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, kentteki AVM'lerin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında market, eczane, hijyen ürünleri ve paket servis dışındaki tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki alış veriş merkezlerinin (AVM) faaliyetlerini durdurmalarını istedi. Büyükşehir Belediyesi, talebi kentteki tüm AVM yönetimlerine tebliğ etti.
GÖKÇE: İZMİRLİLERİN SAĞLIĞI HEPİMİZİN ÖNCELİĞİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, AVM'lerin yaptıkları çağrıya olumlu yanıt verklerini açıkladı. Gökçe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AVM'ler, süpermarket, eczane, hijyen-paket servis dışındaki faliyetlerini durdurdu. Duyarlılıklarına teşekkür ediyoruz. İzmirlilerin sağlığı hepimizin önceliği." ifadelerini kullandı.
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